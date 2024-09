Pai abandona filho de 3 anos ao fugir de fiscalização da PRF em PE

Corporação pediu que o veículo fosse descarregado para ser recolhido ao pátio. A criança e um segundo passageiro desceram da caminhonete para possibilitar o descarregamento.

Em seguida, suspeito acelerou o carro e fugiu do local. O passageiro informou que não era parente nem do menino e nem do homem, apenas havia sido contratado para transportar o móvel.

A criança foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. O homem apareceu um tempo depois, sem o veículo, e se identificou como sendo o pai.

As autoridades acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar o caso e devem prosseguir com a investigação. Não foi informado se o suspeito sofreu algum enquadramento ou penalidade até o momento. O UOL entrou em contato com a PRF e aguarda retorno.