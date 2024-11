Ônibus com 40 pessoas cai em mata na Serra da Barriga; há 20 mortos

O ônibus havia saído de União dos Palmares com 40 passageiros, que iriam observar o por do sol do alto da serra Imagem: Erick Guedes

Até o momento, 20 óbitos foram confirmados, e o número ainda é preliminar. Há informações de que 20 feridos foram encaminhados para hospitais, incluindo o HRM (Hospital Regional da Mata), em União dos Palmares, e unidades em Maceió, como o HGE (Hospital Geral do Estado) e o Hospital Metropolitano. Alguns estão em estado grave. A rede hospitalar de Alagoas foi mobilizada para dar suporte às vítimas, segundo informações do governo estadual e do prefeito de União dos Palmares.

O acidente aconteceu próximo a um local de grande relevância cultural. A Serra da Barriga é reconhecida como símbolo de resistência negra no Brasil. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve na região no sábado (23), participando de um evento que celebrava a ancestralidade e a história do Quilombo dos Palmares.

A ministra destacou a importância do local para a memória cultural brasileira. Durante o evento, Margareth Menezes enfatizou a necessidade de preservar a história da Serra da Barriga como símbolo de luta e resistência negra. Após as celebrações, a ministra retornou à capital, onde acompanha as ações relacionadas ao acidente.