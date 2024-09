Alunos são expulsos de escola em MT por criar fotos falsas de colegas nuas

Alunos que fizeram as montagens com ajuda de inteligência artificial tinham menos de 17 anos. Eles usavam grupos nas redes sociais para compartilhar as fotos falsas.

Caso é "acompanhado por órgãos públicos competentes", diz escola. Ao UOL, o Colégio Adventista Centro América informou que todas as vítimas foram orientadas a registrar boletins de ocorrência.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber quantos BOs foram registrados, e não teve retorno sobre o assunto. Caso tenha resposta, a nota será atualizada.