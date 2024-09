Psicólogo é preso após ser filmado beijando paciente à força, diz polícia

Ele caiu em contradição. Disse que ela tinha desejo nele, mas não é o que as imagens mostram. Ele também afirmou que é comum esse tipo de situação, apesar de a gente saber que não é. Notamos também que ele apagou as mensagens que havia enviado para paciente. Disse que era uma prática comum por causa do sigilo. Mas ele deletou os registros muito rapidamente.

Fernando Vieira, delegado da Polícia Civil do Paraná

O advogado do psicólogo afirmou que a defesa refuta veementemente as acusações. "Durante o curso das investigações demonstrará que o que foi relatado na noite de ontem não representa a realidade dos fatos", esclareceu o advogado José Mauricio Barros Junior. O psicólogo ainda passará por audiência de custódia, que vai definir se ele segue preso ou não.

Vizinhos decidiram gravar após presenciarem cenas semelhantes

Em depoimento, os vizinhos contaram que decidiram gravar a cena porque já haviam visto cenas semelhantes em outras ocasiões. "Eles mostraram vídeos antigos em que o profissional recebe sexo oral e também beija outra mulher. A gente não pode afirmar se eram pacientes ou companheiras dele", destacou o delegado.

Vizinhos entregaram todas as gravações feitas. Possíveis casos de abuso serão investigados pela Delegacia da Mulher. "Vamos apurar para descobrir quem são essas mulheres e se os casos foram consentidos ou não", concluiu o delegado.

O CRP-PR (Conselho Regional de Psicologia do Paraná) informou que o profissional tem inscrição secundária ativa no CRP-PR. A inscrição secundária é quando o profissional atua mais de 90 dias ao ano em outro estado, que não o de origem. No caso, o Alex Sandro Lourenço tem inscrição principal no CRP do Rio Grande do Sul, e a secundária no CRP-PR.