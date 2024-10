Caminhoneiro é preso após bater em 7 carros e atropelar motociclista em SP

Um caminhoneiro foi preso após atropelar um motociclista enquanto dirigia na contramão em uma rodovia no litoral de São Paulo. Um vídeo de câmera corporal de um PM mostra momento que o homem é detido por policiais depois de bater em vários veículos.

O que aconteceu

Roberval José Sebastião, de 36 anos, foi preso em flagrante em 22 de setembro e teve a prisão convertida em preventiva. A vítima, de 33 anos, morreu no mesmo dia da prisão na rodovia Cônego Domênico Rangoni por volta das 17h50, no local do atropelamento.

Momento antes, policiais receberam a informação de que havia um caminhão desgovernado na pista. Carregando um contêiner de glicerina, o veículo já havia colidido em dois carros na altura da cidade de Cubatão.