Terceirizada em Goiânia deixa médicos sem salário, diz sindicato

Ao teor do exposto, o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás- Simego - apresenta este ofício e requer, com a urgência que o caso exige, a apresentação de uma resposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como proceder ao pagamento de todas as remunerações devidas aos médicos ante a grave situação vivenciada pelos médicos citados.

Simego, em ofício

A gente continua trabalhando. Agora não é mais pela Sólida, é pela prefeitura, que prometeu pagar a gente. Mas era para pagar na sexta-feira (passada), e até agora nada.

Médica de Goiânia

Empresa contratada sem licitação

A empresa envolvida no caso foi contratada em março deste ano. O contrato assinado pela Secretaria de Saúde de Goiânia dispensou licitação.

A Sólida, com sede em São Paulo, recebeu R$ 20.871.948,00 para a gestão de saúde no município e contratação de pessoal. À época, a admissão da empresa foi uma alternativa à falta de efetivo de médicos em Goiânia.

A Secretaria argumentou que foram expedidos processos seletivos, mas sem o preenchimento das vagas oferecidas para médicos. Com isso, a Sólida e outras seis empresas foram contratadas para realizar a gestão da saúde no município. Todas estavam autorizadas a credenciar médicos e fornecer serviços em Goiânia.