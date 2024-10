Recorde de temperatura: BH registra 36,2°C e tem dia mais quente do ano

Os termômetros marcaram 36,2°C em Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (3), registrando o dia mais quente da capital mineira neste ano.

O que aconteceu

Temperatura máxima de 36,2°C foi registrada entre 13h e 14h, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. A segunda maior temperatura de 2024 foi registrada em 3 de setembro, quando chegou a 35,4°C. Antes, em 17 e 18 de março, os termômetros registraram 35,3°C.

Umidade nesta quinta-feira foi a quinta mais baixa do ano, de apenas 15%. Agosto teve os dias mais secos do ano em Belo Horizonte. Nos dias 12 e 13, a umidade relativa do ar chegou a 9%. As informações são das estações meteorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte e do Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia).