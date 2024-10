Rogério Andrade e presidente da Mocidade são alvos em operação no Rio

O contraventor Rogério Andrade e o presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, são alvos em uma operação contra integrantes e pessoas ligadas a um grupo de extermínio que matou um homem no Rio, em setembro de 2021.

O que aconteceu

Vítima tinha ligação com o jogo do bicho e estaria disputando uma área dominada por Rogério Andrade, segundo investigação do Gaeco, do Ministério Público, e da Polícia Civil. Fábio Romualdo Mendes foi morto a tiros em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio, enquanto esperava a esposa dentro de um carro.

Agentes cumprem buscas em endereços de Rogério Andrade e de seu braço direito, Flávio Santos. O policial militar da reserva Márcio Araújo de Souza, que chefia a segurança de Rogério Andrade, e os policiais militares Marcos Araújo de Souza e Ramon Malta Moreira, são suspeitos de ocultamento de provas. Também são investigados o policial militar Adriano da Rocha Muniz e José William Fernandes de Assis por suspeita de envolvimento no crime.