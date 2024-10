'Cena de guerra', diz proprietária de bar afetado por apagão em SP

Todo mundo saiu no escuro, na madrugada, com dificuldade para voltar para casa. Tenho colaboradores que moram em Francisco Morato, que é longe, e foi muito complicado.

Ficamos esperando a energia voltar. A previsão [já no sábado] era 13h, depois 17h, mas só voltou mesmo no fim da tarde. Mesmo assim, não conseguimos abrir o bar. Stefania Gola, proprietária do bar Ó do Borogodó

Prejuízo financeiro e perda de alimentos

Além das dificuldades operacionais, Stefania relatou o prejuízo causado pela perda de alimentos e bebidas devido à falta de refrigeração, além da impossibilidade de operar normalmente no fim de semana. O impacto foi ainda maior pelo fato de que o bar só abre em dias específicos, o que intensificou a perda financeira.

Perdemos um freezer inteiro com toda a comida, além da geladeira cheia de cerveja. Vamos descobrir o que mais foi perdido conforme formos vendendo, mas o choque de temperatura já causou grandes danos.