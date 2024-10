Feriados de novembro 2024: veja as datas e dias da semana

Possibilidade de emenda. As novas datas não interferem no feriado nacional do Dia da Consciência Negra, que ocorre em 20 de novembro.

Serviços essenciais devem manter atividade

No entanto, de acordo com a lei, nem todos os setores devem parar, serviços essenciais devem manter suas atividades normalmente durante os feriados. Os setores que continuarão operando incluem:

Comércio de rua;

Bares e restaurantes;

Hotéis, hospedarias e pousadas;

Centros e galerias comerciais, shopping centers;

Estabelecimentos culturais (teatros, cinemas e bibliotecas);

Pontos turísticos;

Empresas de mídia (jornalísticas, de radiodifusão sonora e de imagens);

Indústrias localizadas nas Áreas de Planejamento;

Padarias;

Estabelecimentos que trabalham remotamente.

Calendário nacional dos próximos feriados

Confira o restante dos feriados, prepare e organize a sua agenda: