Caso Gritzbach: olheiro se escondeu no Complexo do Alemão, mas foi expulso

Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, reduto do CV (Comando Vermelho), a maior organização criminosa fluminense. Era lá que estava escondido Kauê do Amaral Coelho, 29, o olheiro da quadrilha responsável pelo assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, 38.

O empresário, delator de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de policiais civis corruptos, foi assassinado a tiros no último dia 8, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando voltava de viagem com a namorada e um dos PMs de sua escolta pessoal.

Segundo a Polícia Civil, Kauê estava no saguão do Terminal 2 do aeroporto no momento em que Gritzbach desembarcava. Com o telefone celular, o olheiro telefonou para seus comparsas e avisou que a vítima já estava do lado de fora na faixa de pedestres.