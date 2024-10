Pacientes perdem globo ocular após cirurgias em mutirão em clínica no PA

No caso dos pacientes atendidos em 1º de julho, "foram realizadas 40 cirurgias de catarata, e 22 pacientes apresentaram intercorrências", diz a Secretaria.

Secretaria ressaltou que os serviços ofertados em convênio com a clínica São Lucas serão preventivamente suspensos. Ainda, a pasta destacou que funcionários da Vigilância Sanitária estiveram no local para realizar inspeção e, em um primeiro momento, não encontraram irregularidades.

Polícia investiga exercício ilegal da medicina

Polícia Civil do Pará informou que o caso é investigado pela delegacia de Icoaraci, distrito de Belém onde a clínica São Lucas fica localizada. De acordo com o órgão, é apurada a suposta prática de exercício irregular da medicina e de venda de casada de procedimentos. Até o momento, ninguém foi preso. A PCPA também não informou se as vítimas e os responsáveis pela clínica, bem como os profissionais que realizaram os procedimentos, já foram ouvidos.

Conselho Regional de Medicina do Pará também investiga o caso. Segundo o órgão, a clínica está regularizada para funcionamento, mas destacou que uma inspeção no local feita na quarta-feira (16) apontou para "situações preocupantes", como a presença de uma máquina de lavar dentro do centro cirúrgico e formol envolto em gases jogados no chão. Relatório do Conselho sobre a inspeção deverá ser entregue às autoridades para auxiliar na investigação.

Clínica nega irregularidades e afirma que todos os procedimentos foram realizados "a partir de prévias consultas médicas com todos os pacientes". A clínica São Lucas também afirmou colaborar com as investigações e que tem prestado "todo o suporte necessário aos pacientes e familiares, inclusive em relação a pacientes com ações judiciais em curso".