Homem tentou incendiar pessoas em situação de rua após briga, diz polícia

O homem flagrado tentando atear fogo em duas pessoas que vivem em situação de rua, em Botafogo, tomou a atitude criminosa motivado por uma discussão com as vítimas. As informações são da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Suspeito foi atear fogo nos dois homens em situação de rua "motivado por um desentendimento envolvendo um aparelho celular". A discussão teria ocorrido no sábado (12), e a tentativa de assassinato na madrugada do domingo (13), na rua São Manuel, em Botafogo, área nobre da zona sul carioca.

Polícia não explicou como ocorreu o desentendimento. O homem que aparece nas imagens tentando colocar fogo nas vítimas já foi identificado, mas não teve a identidade divulgada. Até o momento, ele não foi localizado. Uma das vítimas já foi ouvida na delegacia.