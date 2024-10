Homem tenta esconder 50 aranhas-caranguejeiras em mala com brinquedos em SP

Uma carga com 50 aranhas-caranguejeiras foi apreendida durante uma operação do Ibama na sexta-feira (18) em São Paulo. A bagagem estava com um brasileiro que voltava da Bélgica.

O que aconteceu

Potes com aranhas estavam escondidos debaixo de roupas infantis, brinquedos, materiais escolares e itens alimentares. A mala passava pelo Centro de Triagem Internacional dos Correios quando foi interceptada pela Operação Hermes, que combate o tráfico ilegal de animais silvestres.

Brasileiro foi autuado e multado em R$ 12 mil por não possuir licença ambiental para a importação dos espécimes. As aranhas (da família Theraphosidae) foram encaminhadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantã, onde serão analisadas e, possivelmente, incluídas em projetos de pesquisa científica.