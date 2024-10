Pai e filha são encontrados mortos dentro de casa em Goiânia

Um homem e sua filha adolescente foram encontrados mortos na tarde de sábado (26) em uma casa em Goiânia.

O que aconteceu

Polícia foi acionada por familiar das vítimas. Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que recebeu o chamado via 190 para atender uma ocorrência no setor Jaó. A identidade das vítimas não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e atestou os óbitos no local.

Tio encontrou sobrinha, de 13 anos, desacordada no chão. Ele contou à polícia que ela estava sem sinais vitais. A PM foi até o local, fez a varredura na residência e localizou o pai no quarto, também sem sinais vitais.