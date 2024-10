Sogra do prefeito agride blogueiro com barra de ferro em cidade de PE; veja

A sogra do prefeito de Gravatá (PE), Padre Joselito (Avante), é investigada por agredir um blogueiro com uma barra de ferro.

O que aconteceu

Mauricelia Facundes foi filmada pelo próprio blogueiro, Marivan Melo. As imagens mostram quando a vítima chega em sua residência, na sexta-feira (25), mas é surpreendido pela mulher, que o aguarda com uma barra de ferro na mão.

Suspeita grita com o blogueiro e o ameaça de morte. Em seguida, ela corre em direção da vítima e diz que "se ele for homem não corre". Marivan corre, mas não consegue evitar a agressão e é atingido na cabeça. Em outro momento, ele aparece com o rosto ensanguentado.