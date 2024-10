'Me traumatizou': os jovens 'desigrejados', que vivem a fé fora dos templos

O futuro dos desigrejados

Outro fator importante nesse desigrejamento dos jovens é a nova realidade da cultura digital e das redes sociais. Para o professor Vanderlei Frari, "o ambiente virtual é uma 'faca de dois gumes': facilita a crítica às instituições religiosas, permitindo discussões sobre problemas como autoritarismo, enquanto também conecta desigrejados a comunidades virtuais e práticas de fé fora dos moldes tradicionais, como cultos online e podcasts."

Isabella acredita que "existem muitos desigrejados que estão fora da igreja por conta do extremo conservadorismo e que voltariam se algumas questões fossem resolvidas."

Pastor Milton Paulo Silva Imagem: Arquivo Pessoal

Frari considera que "o futuro da fé evangélica entre os jovens desigrejados pode não necessariamente implicar uma reconexão com a igreja institucional nos moldes tradicionais" e, na opinião do pastor Milton Paulo, ainda há esperança: "Creio que os desigrejados encontrarão um jeito de 'igrejar-se' fora das instituições, com toda a força e potência do Evangelho que eles precisam, sonham e buscam."

*Sobrenome preservado a pedido da entrevistada