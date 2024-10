Suspeito de matar casal de idosos é preso no Rio de Janeiro

O homem foi conduzido à sede da Delegacia de Homicídios da Capital. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária.

Idosos estavam amarrados e com sinais de violência. Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antonio Sidinei Rocha Santos, de 69, foram encontrados mortos dentro da própria casa no último domingo (27), na rua Amanda Guimarães, no bairro da Portuguesa. Um parente do casal encontrou os corpos e chamou a polícia.

A Polícia Militar foi acionada e constatou os óbitos no interior da residência. Segundo a PM, a idosa foi encontrada amarrada em cima de uma cama com vários ferimentos. Já o companheiro dela estava em outro cômodo com ferimentos na cabeça.

Não houve sinais de arrombamento nas portas. Uma faca com marcas de sangue e um objeto de madeira foram encontrados e apreendidos pela polícia, segundo a TV Globo.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não localizou a defesa dele.