Mulher grava vídeo chamando segurança de shopping de 'negro demônio'

Uma mulher foi flagrada chamando um segurança de um shopping de Santos (SP) de "negro demônio" na última terça-feira (12) em Santos.

O que aconteceu

A própria mulher gravou o vídeo em que profere frases de cunho racista contra um homem negro. O caso aconteceu no Miramar Shopping, onde ele trabalha como segurança.

Além de chamar o funcionário de "negro demônio", a agressora ainda afirmou que ele é um "africano que veio para roubar os brasileiros". Ela foi identificada como Lusimar da Silva, e se identifica como "A menina do Ministério Etrom" em seu perfil no Instagram, com mais de 50 mil seguidores. "De qual país você veio? Da Angola? Da África? Africano. Você veio roubar os brasileiros aqui em Santos. Negro demônio. Fala o seu nome da África e o nome brasileiro (...) você está roubando os brasileiros", diz a mulher enquanto filma a vítima.