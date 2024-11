Explosão causa incêndio no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia

Unidade estava com operação parada para manutenção, informou a Braskem. A companhia disse que as outras plantas industriais do Polo de Camaçari não foram afetadas.

O barulho ouvido foi provocado por uma explosão na Braskem no polo petroquímico de Camaçari. pic.twitter.com/rV7slYiDDZ -- Yasmin Santos Dias (@Mimisdd19) November 18, 2024

Causa do incêndio é apurada. A Braskem disse que está "iniciando a apuração das causas da ocorrência". O UOL buscou a Polícia Civil para saber se a área foi periciada e aguarda retorno sobre o assunto.

Mais de 90 empresas funcionam no Polo Industrial de Camaçari. A maioria delas é de indústrias químicas e petroquímicas.