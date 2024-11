Turista é mordida por tubarão durante nado em Fernando de Noronha

Ela recebeu alta após atendimento médico, ainda na terça-feira (19). O atendimento da turista foi feito pelo Hospital São Lucas, único do arquipélago.

Espécie que mordeu mulher foi a de tubarão-lixa, considerada menos agressiva do que outras. A suspeita do Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco) é de que o animal tenha feito uma "mordida investigativa", como defesa após um encontro acidental com a nadadora.

Turista reforçou suspeita do Cemit ao afirmar que suspeita que bateu acidentalmente em um dos animais durante o nado. Ela contou aos pesquisadores que a água tinha uma grande concentração de tubarões no momento em que ela nadava.

Caso é tratado pelo comitê como um "encontro ocasional", e não como um incidente. As orientações do órgão para moradores e turistas da ilha são de que não se aproximem de animais intencionalmente.