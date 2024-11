Polícia mira grupo que roubava dados de clientes em agências do BB

A Polícia Civil do Rio faz hoje uma operação contra um esquema de fraudes bancárias em agências do Banco do Brasil.

O que aconteceu

Criminosos recrutavam funcionários e terceirizados para conseguir acesso ao sistema interno do banco. Eles conectavam modens e roteadores clandestinos em equipamentos do Banco do Brasil para obter dados sigilosos de clientes.

Dados eram manipulados em esquema de fraude financeira. Os ataques aconteceram em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro, na capital, além de unidades nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias, informou o Ministério Público, que participa da operação.