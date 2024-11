Arara famosa nas redes morre eletrocutada após ter asas cortadas por casal

A Polícia Civil de Goiás identificou os responsáveis por cortar as asas da Arara Pipoca, famosa nas redes sociais, que morreu eletrocutada após pousar em um fio de energia elétrica em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

O que aconteceu

Ave morreu há mais de um mês após perder sustentação em voo. Pipoca tinha um perfil com mais de 15 mil seguidores no Instagram e era muito querida entre os moradores cidade. Vídeos mostram que animal era dócil e costumava interagir com as pessoas.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram polícia a identificar responsáveis pelos maus-tratos. De acordo com a investigação da delegacia de Trindade, após análise das filmagens dos arredores no local onde o animal foi encontrado debilitado, foi possível visualizar um casal carregando a arara dias antes de sua morte.