MP pede arquivamento total de acusação contra Gusttavo Lima e Vai de Bet

O MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) solicitou à Justiça o arquivamento total de todas as acusações previstas na Operação Integration contra o cantor Gusttavo Lima, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha — os donos da ex-patrocinadora do Corinthians Vai de Bet.

Na petição de 18 páginas encaminhada à 12ª Vara Criminal de Recife, os promotores afirmam que a investigação não apontou qualquer relação entre as operações do cantor e dos empresários e dinheiro de origem ilícita.

"Requer o arquivamento (?) ante a inexistência de elementos que demonstrem que os valores das operações suspeitas neles indicadas são provenientes de infração penal, e em razão da absoluta inexistência de correlação dessas movimentações com o investigado Darwin Henrique da Silva Filho, possível contraventor do jogo do bicho."