Justiça torna réu acusado de entregar açaí com chumbinho para filho de ex

A Justiça do Rio aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu Rafael da Rocha Furtado, acusado de matar duas crianças com um açaí envenenado na comunidade Primavera, na zona norte.

O que aconteceu

Prisão temporária foi convertida em preventiva. Rafael se entregou à polícia no dia 12 de novembro após ser identificado pela Polícia Civil, que cumpriu mandados em um endereço ligado a ele. Horas depois, ele se apresentou na delegacia.

Suspeito é ex-namorado da mãe de Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos. No dia 30 de setembro, ele buscou o menino na escola e ofereceu o açaí com chumbinho. Benjamin encontrou o amigo Ythallo Tobias Rosa, de 6 anos, no caminho e dividiu a bebida. Os dois morreram.