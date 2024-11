Ministério apreende 18,75 toneladas de arroz com embalagem adulterada em SP

O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 18,75 toneladas de arroz com embalagem adulterada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As apreensões ocorreram no dia 21, mas só nesta sexta-feira (29) que os casos foram divulgados, após finalização do laudo.

O que aconteceu

Ministério apreendeu em duas operações 18,75 toneladas do produto com embalagem adulterada. De acordo com a pasta, empresa que monta cestas de alimentos oferecia o arroz tipo 1 (de melhor qualidade) que, na verdade, era tipo 5.

Na primeira operação, foram 1.332 pacotes de 5 quilos de arroz apreendidos. Nesta operação, o produto apreendido soma 6.660 quilos e o arroz foi embalado por uma empresa de Colina, em São Paulo.