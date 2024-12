Irmã de venezuelana morta apela a Lula para tratar caso como feminicídio

Estupro é principal hipótese. Em entrevista ao UOL, concedida em janeiro deste ano, ele diz que a principal linha de investigação é que a artista teria sido estuprada e teve seu corpo queimado.

Os acusados são Thiago Angles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos. Os dois viviam na pousada em que Julieta se hospedou durante sua passagem pela cidade, que fica a 150 quilômetros de Manaus.

Mudança de versões. Em seu primeiro depoimento, Deliomara reforça a tese do estupro, que não pôde ser confirmado na necrópsia devido à composição do cadáver. Uma semana depois do primeiro depoimento, entretanto, a acusada mudou de versão: disse que ateou fogo no corpo de Julieta por tê-la visto sentada no colo de Thiago.

Família critica delegado do caso

Sem contato com a família. Nicodemos alega que o delegado não prestou esclarecimentos aos parentes de Julieta, que teriam ficado sabendo de detalhes do crime pelas entrevistas que Valdnei deu a veículos de imprensa. É esta também uma das queixas de Sofía, irmã da vítima.

A reportagem entrou em contato com o delegado, que diz preferir não comentar as acusações. "A família nunca falou comigo. Não houve boletim de ocorrência por parte de familiares junto à nossa delegacia. A gente tomou conhecimento do caso pelas redes sociais, e a partir do momento que soubemos do que estava acontecendo, nos dedicamos inteiramente à investigação", afirma.