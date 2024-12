Homens armados e encapuzados roubam celulares de clientes de bar em SP

Homens armados e encapuzados fizeram um arrastão na noite deste sábado (30) contra clientes do Rei das Batidas, tradicional bar do Butantã (zona oeste de São Paulo).

O que aconteceu

Ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. As imagens que circulam nas redes sociais mostram os bandidos roubando celulares de frequentadores do local, fundado há 54 anos, no bairro do Butantã.

"Que terror", publicou uma testemunha do arrastão nas redes sociais. "Desceram de carro com balaclava, arma na mão, mandando todo mundo passar o celular. Como foi muito corrido, não pegaram todos, aí entraram no carro de novo e saíram vazados", contou um homem no X (antigo Twitter). Ele afirmou ainda que não teve o celular roubado e que viu pessoas sendo empurradas e derrubadas pelos criminosos.