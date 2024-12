Rio: Operação contra traficantes do CV tem helicópteros, barricadas e tiros

Uma operação das polícias civil e militar no Rio de Janeiro levou blindado, viaturas e helicópteros ao Complexo da Penha na manhã desta terça-feira (3).

O que aconteceu

Equipes buscam membros do Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a "Operação Torniquete" tem como foco prender traficantes que ordenam roubos de veículos e de cargas no estado.

Roubos das cargas financiavam armamento e munição do grupo. Segundo as investigações, o dinheiro também serviria para pagar uma mesada aos parentes de membros do CV que estivessem presos.