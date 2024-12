Suspeito de matar esposa para receber R$ 1 milhão de seguro é preso em MG

Homem de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (05) em Uberlândia (MG). Ele é suspeito de ser responsável pela morte da esposa, de 44, em agosto.

O que aconteceu

Ambos sofreram um acidente de carro em 30 de agosto. O homem dirigia o carro, enquanto a mulher estava no banco de passageiros. Ela não resistiu e morreu.

As investigações da Polícia Civil apontam que o homem teria atingido uma árvore de forma intencional. A mulher estava sem cinto de segurança e o airbag do lado do passageiro havia sido desativado.