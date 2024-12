'Queria abraçar meu tio', diz sobrinho de Genivaldo após agentes condenados

O julgamento se encerrou por volta das 5h da manhã deste sábado. A 7ª Vara Federal de Sergipe ouviu cerca de 30 testemunhas, incluindo parentes da vítima, peritos e especialistas.

O agente Paulo Rodolpho Lima Nascimento foi condenado por homicídio triplamente qualificado a 28 anos de prisão. Kléber Nascimento Freitas e William de Barros Noia foram condenados a 23 anos, um mês e nove dias de prisão por tortura seguida de morte. As penas foram agravadas pelo motivo fútil, pela asfixia e pelas circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima.

'Presenciei tudo, do começo ao fim'

Wallison tem uma oficina mecânica na cidade de Umbaúba (SE) e viu o tio sendo abordado pela polícia em 25 de maio de 2022. "Já tinha visto muitos casos de abordagem violenta da PF na cidade, aí quando vi o agente com meu tio, eu fui logo para cima do acontecimento."

O sobrinho lembra que pediu para a mãe levar os documentos da motocicleta até o local em que estavam. "Ele estava sem capacete. O policial mandou eu me afastar, eu ia pedir pra minha mãe trazer o documento. Meu tio já estava com a mão na cabeça", lembra.

Remédios caíram do bolso de Genivaldo durante a abordagem. Segundo o sobrinho, o tio andava com remédios e uma receita médica no bolso —que caíram no chão— ao sofrer a abordagem. "Ver a justiça ser feita me deu um alívio grande, mas me emocionou muito também. Chorei muito na hora porque lembrei das pessoas que falavam que nada iria acontecer", diz.