Homem atira em carro após briga de trânsito na zona sul de SP; veja o vídeo

Um homem foi flagrado em vídeo enquanto atirava contra um veículo após uma briga de trânsito no começo da tarde deste domingo na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Homem atirou após o outro motorista fugir do local. Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo UOL mostram o comerciante Felipe dos Santos Braz, 45, sacando a arma do bolso e dando dois tiros na direção do veículo em fuga.

Atirador estava do lado de fora do seu carro durante a briga de trânsito. Ele aparentava anotar algo no celular enquanto discutia com o outro motorista. O veículo dele estava estacionado em um cruzamento com a avenida Nossa Senhora das Mercês, na região do Sacomã, na zona sul de São Paulo.