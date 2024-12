Profissionais de saúde são imobilizados e detidos por PMs em hospital de GO

Quando os policiais chegaram, ignoraram os protocolos de triagem da unidade e agiram de forma autoritária e desproporcional.

Sindsaúde-GO

A gestante que aguardava ser atendida na unidade tinha ficha clínica "verde", condição considerada de menor gravidade. A classificação segue o protocolo Manchester, referência de triagem de pacientes no atendimento hospitalar.

Uma enfermeira e um maqueiro foram detidos durante o plantão. Vídeos publicados no X (antigo Twitter) mostram imagens da detenção dos profissionais.

Em um deles, é possível ver um policial sobre o maqueiro, que está deitado no chão. O rapaz, que se debate para impedir que o agente coloque nele as algemas, está com a calça do uniforme arriada, com a cueca à mostra. "Estão machucando o colega", grita uma testemunha. Em um canto, a enfermeira aparece agachada, encostada numa parede. Imagens de uma câmera de monitoramento, no saguão da maternidade, mostram o momento em que os policiais tentam arrastar a enfermeira e o maqueiro tenta impedi-los.

O deputado estadual Mauro Rubem (PT) acompanhou os profissionais de saúde na delegacia e classificou a ação como grave injustiça. Segundo o parlamentar, o casal tentou usar influência política para burlar os protocolos médicos, levando à prisão dos trabalhadores. "Eles estavam apenas cumprindo suas funções e foram tratados como criminosos. A humilhação desses profissionais é revoltante", afirmou.

Rubem destacou que a liberação ocorreu apenas às 3h de domingo, após pagamento de fiança por ele. "A demora na delegacia foi absurda, uma tentativa de exaustão para todos", completou.