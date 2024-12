Médica da Marinha é baleada na cabeça dentro de hospital e estado é grave

Unidade de Polícia Pacificadora do Lins de Vasconcelos fazia operação na região no momento em que Gisele foi atingida. Em nota, a Polícia Militar do Rio esclareceu que os policiais "foram atacados por criminosos" na Comunidade do Gambá.

"Posteriormente, o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local", diz a PM. Corporação não divulgou balanço da operação sobre presos e apreensões.

Até o momento, não foi informado se o projétil que atingiu a militar foi disparado pela polícia ou pelos criminosos. A Marinha disse lamentar o ocorrido e que se solidariza com os amigos e com os familiares de Gisele. "A Marinha está prestando todo o apoio necessário para garantir a sua pronta recuperação", completou.