Empresa é suspeita de desviar R$ 22 mi para formaturas: 'Eliminaram sonhos'

Estudantes se unem e recorrem a vaquinhas

Ao se depararem com a conta do fundo vazia, estudantes passaram a fazer vaquinhas para tentar realizar alguma festividade. "Ao longo de cinco anos, 40 alunos e suas famílias sonharam o momento de se confraternizar toda a jornada da graduação. Agora, tão próximo, fomos deixados desamparados e sem recursos em nossas contas para cobrir os custos faltantes do nosso evento", informa a vaquinha da turma de Direito do Instituto Vianna Júnior, que tem a festa marcada para dia 11 de janeiro.

Alunos do Ensino Médio também foram impactados. A filha de Rodrigo Oliveira é aluna do 3º ano do Colégio Conexão e tinha a festa marcada para janeiro. "Pagamos ao todo cerca de R$ 5 mil para cada aluno. Trabalho como motorista de aplicativo e damos duro para pagar tudo. Isso impacta toda a família. Estamos todos chateados", comentou o motorista.

Alguns fundos de formatura estão se unindo para buscar uma solução coletiva para o caso. "25 fundos entraram em contato. Estamos em contato com os advogados, intermediando as notícias que recebemos com os demais integrantes do fundo para decidirmos os próximos passos", disse Julia Rodrigues, presidente do fundo de formatura de Psicologia da UFJF, que tem a festa marcada para fevereiro de 2026.

Além da questão financeira, nosso emocional está destruído. Eliminaram os sonhos de 60 famílias, de anos de investimento financeiro e de expectativa. Deveríamos estar 100% focados em prestar as provas da residência, mas estamos tendo que lidar com essa situação. Viraram nossa vida de cabeça para baixo Camila Saar, representante de um dos fundos de formatura de medicina da Suprema

Proprietário da Phormar prestou depoimento

Luiz Henrique Resende de Queiroz prestou depoimento na 7ª Delegacia em Juiz de Fora, mas o caso está em sigilo. O Ministério Público informou que foi "instaurada uma investigação Preliminar para elucidar conduta abusiva perpetrada pela empresa".