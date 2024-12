Allana Brittes fala pela primeira vez sobre morte do jogador Daniel Corrêa

A filha do assassino do jogador Daniel Corrêa, morto após uma discussão em outubro de 2018 no Paraná, contou pela primeira vez detalhes do crime. Allana Brittes afirmou ao Domingo Espetacular, da TV Record, que o atleta apresentava comportamentos abusivos após ter ficado com uma amiga dela, na casa noturna onde aconteceu a festa de aniversário de 18 anos da jovem.

O que aconteceu

Daniel foi encontrado morto em São José dos Pinhais, no Paraná, no dia 27 de outubro de 2018. Ele jogava pelo São Bento (SP) na época do crime, e foi à festa de 18 anos de Allana Brittes, com quem mantinha uma amizade virtual havia mais de um ano.

Edison Luiz Brittes Júnior, pai de Allana, foi condenado a 42 anos, 5 meses e 25 dias de prisão pelo assassinato de Daniel. A mãe dela, Cristiana Brittes, foi condenada a 6 meses de prisão e 1 ano de reclusão em regime aberto por fraude processual. Allana também foi condenada em júri popular por fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores a 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e também a 9 meses e 10 dias de detenção, mas conseguiu um habeas corpus dias depois, e responde em liberdade.