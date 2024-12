'Guerra dos táxis': por que ponto no aeroporto de Congonhas é tão disputado

Intensa movimentação no aeroporto de Congonhas, na zona sul de SP Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

O que deve mudar

Ponto teve dias de caos. Em março, a prefeitura iniciou um projeto-piloto para melhorar o embarque e desembarque: táxis ficaram com o piso superior; carros particulares e de aplicativo ficaram com o inferior.



Ponto é o mais disputado da cidade. Em maio, a prefeitura anunciou o sorteio de 25 vagas no aeroporto e teve 4.610 inscritos -- 184 candidatos por vaga. Um taxista do aeroporto ganha até R$ 10 mil por mês, segundo o sindicato. Fora do aeroporto, o ganho médio é de R$ 6 mil.



Áreas C1 e C2 do piso inferior são para carros da 99; C3 e C4, para Mobcom e consorciadas. Antônio Matias, presidente do Simtetaxi, sindicato que representa 16 mil taxistas, diz que aumentar vagas vai melhorar a mobilidade na região.



Mobcom e outras seis empresas terão acesso ao ponto livre novo: as consorciadas Elite, Coopertax, Chame Táxi, Ligue Táxi, Use Táxi e Prime. "Quem ganha é o passageiro, que vai ter mais opções", disse Matias ao UOL.



Monotrilho está previsto para 2026. A nova linha 17-Ouro, concedida à empresa chinesa BYD, deve ligar o sistema metroviário a Congonhas. É a principal aposta para desafogar o trânsito nos arredores do aeroporto.



Aeroporto está sendo expandido. Congonhas recebeu neste mês R$ 2 bilhões de investimentos para obras da Aena Brasil, empresa espanhola que administra o aeroporto desde outubro de 2023.



Fluxo deve subir de 22 milhões para 29,5 milhões de passageiros por ano-- uma alta de 34%. Em junho, Santiago Yus, presidente da Aena Brasil, citou um bolsão para carros de aplicativos e uma praça pick-up com 72 vagas. Até agora, foram abertos o bolsão e 52 vagas, informou a assessoria de imprensa.