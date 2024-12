Motorista de app nega corrida e persegue passageiro por 'roupa suja'; veja

Um motorista de aplicativo negou corrida porque o passageiro estava com a "roupa suja" e ainda perseguiu o homem com uma faca, em Senador Canedo (GO), no último dia 12.

O que aconteceu

O mecânico Kelvy dos Santos saia do trabalho na companhia do filho, um adolescente de 14 anos, e solicitou uma corrida por aplicativo. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da região e as imagens mostram o momento em que o motorista chega no local, mas, ao perceber que o passageiro estava com roupa com aspecto sujo, impediu a entrada de Kelvy e do filho dele.

Além disso, o motorista também correu atrás do mecânico com uma faca e um porrete. As imagens mostram quando o passageiro tenta entrar no carro, mas as portas estão travadas. Ele fala algo em direção ao condutor que, na sequência, desce do veículo e tenta agredi-lo.