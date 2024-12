Secretaria demite 20 funcionários de UPA após morte de homem em cadeira

Como os nomes dos demitidos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu encontrá-los para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Investigações são abertas para apurar morte

A morte motivou a abertura de uma investigação na Polícia Civil e outra no Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio). O caso é investigado na 41ª DP (Tanque) e "agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos", informou a corporação ao UOL.

Já o Cremerj abriu uma sindicância sigilosa para apurar a morte de José Augusto Mota da Silva, 32. A investigação interna diz respeito diretamente à conduta profissional.

Em uma nota divulgada no domingo (15), o conselho havia dito que adotaria as medidas necessárias. Porém, o Cremerj demonstrou preocupação com a publicação do secretário estadual de Saúde, Daniel Soranz, que anunciou a demissão de todos os profissionais que estavam no plantão da unidade quando o homem morreu.

O conselho pediu que qualquer responsabilização só aconteça após "análise criteriosa". "O Cremerj expressa preocupação com decisões precipitadas, como demissões sumárias, que podem desconsiderar circunstâncias relevantes e comprometer direitos fundamentais dos profissionais". Após as demissões, a reportagem entrou em contato novamente com o conselho e aguarda manifestação.