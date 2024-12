Árvore de natal gigante pega fogo dois dias após inauguração no Acre

Uma árvore de Natal de 18 metros pegou fogo na Praça Rio Branco, em Rio Branco, no Acre. O caso ocorreu na madrugada de hoje (17) e não deixou feridos.

O que aconteceu

Incêndio foi causado por curto-circuito. Samara Damásio, Secretária Adjunta de Estado de Obras Públicas do Acre, indicou que as faíscas atingiram uma parte da grama sintética que cobre a estrutura metálica do obelisco, o que gerou o incêndio.

Bombeiros dizem que somente parte externa da árvore pegou fogo. O Corpo de Bombeiros do Estado do Acre diz que o fogo foi contido rapidamente, e que o prejuízo foi parcial.