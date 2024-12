BA: 3 PMs são presos por matar pessoas rendidas e alterar cenas dos crimes

O Ministério Público investiga três mortes. Em todos os três casos, ocorridos no município de Jequié, os óbitos foram registrados inicialmente como mortes decorrentes de intervenção policial por resistência armada das vítimas. Confira:

Uma das operações, denominada "Anunciação", investiga as circunstâncias da morte de Joelson Macedo dos Santos Gomes, ocorrida em fevereiro de 2023;

Macedo dos Santos Gomes, ocorrida em fevereiro de 2023; A operação "Choque de Ordem" dá andamento à investigação da morte de Kailan Oliveira de Jesus, ocorrida em maio de 2023;

Oliveira de Jesus, ocorrida em maio de 2023; Já a operação "Faxina" investiga a morte de Eric Pereira Maciel, ocorrida no último mês de janeiro de 2024.

Contudo, as apurações apontam possíveis crimes de homicídio em atuações da Polícia Militar com suspeitas de invasões de domicílios, execuções de pessoas rendidas e alteração das cenas dos crimes. As investigações estão a cargo do Geosp (Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública).

Os nomes dos policiais não foram divulgados, portanto, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.