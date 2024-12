STJ nega recurso de Mari Ferrer e mantem absolvição de André Aranha

Para a defesa de Mariana Ferrer, a fala seria suficiente para comprovar irregularidade da audiência. Para Júlio César Ferreira da Fonseca, que responde judicialmente pela jovem, a "humilhação" sofrida por ela influenciou no trâmite do julgamento. A defesa ainda pontuou que frases ofensivas do advogado do réu teriam prejudicado a apresentação da versão dos fatos, como uma menção do advogado de defesa fazendo referência ao "dedinho na boca". As imagens da audiência, que foram divulgadas pelo The Intercept Brasil, levaram à advertência do juiz Rudson Marcos pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O STJ entendeu que a fundamentação da defesa foi insuficiente. O ministro Sebastião Reis Jr., em posicionamento, explicou que o pedido de nulidade não foi apresentado no momento processual correto — perdendo, assim, o tempo suficiente para a argumentação.

Em sua conclusão, o relator considerou que reverter a absolvição iria contra a súmula do STJ que impede o reexame de provas. O STJ entendeu que as provas já haviam sido colhidas e que a fala controversa do advogado não influenciou na decisão do júri.

Na decisão que absolveu Aranha, o TJSP entendeu que não haviam provas suficientes que comprovassem o crime sexual.