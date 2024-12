Homem mantém três mulheres reféns e transmite ação ao vivo no Instagram

Um homem manteve mulheres reféns na tarde desta quinta-feira (19), em Vitória da Conquista (BA), e obrigou as vítimas a gravarem a ação em uma live no Instagram.

O que aconteceu

Três mulheres foram feitas reféns durante a ação — uma delas ficou ferida. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (19) em uma loja de celulares no centro de Vitória da Conquista.

Homem fez uma transmissão ao vivo no Instagram com as vítimas. Durante a ação, o homem, identificado no vídeo como Natanael, obrigou uma das funcionárias a gravar toda a ação e expor na rede social do estabelecimento. Para as mais de 30 mil pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo, ele solicitava que familiares fossem chamados e dizia temer pela sua vida.