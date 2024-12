Vem chuva e calor por aí: veja a previsão para o verão, que começa sábado

O verão promete clima com variações de temperaturas mais frequentes. Segundo a Climatempo, não teremos os impactos do fenômeno El Niño, que no ano passado contribuiu com eventos extremos no Brasil, mas há previsão de chuva e alguns dias com calor acima do normal.

O que esperar da estação:

Sudeste

No Sudeste, menos chuva e mais calor. Há possibilidade de períodos mornos pelo litoral da região, no leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santos, sul e leste de Minas Gerais.



Frentes frias avançam com frequência pela costa do Sudeste e ajudam a organizar os corredores de umidade, que aumentam a chuva, com possibilidade de formação de ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul).

Apesar da previsão de chuva abaixo da média, o Inmet não descarta a ocorrência de "chuvas expressivas" e isoladas na região. Segundo o instituto, o Sudeste, que tem um "período historicamente chuvoso" em seus verões, pode ter chuvas mais volumosas durante a ocorrência de episódios de ZCAS.