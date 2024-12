Pelo menos 22 mil imóveis continuam sem luz em São Paulo

Cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos entre as 16h e 19h30. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), as fortes e generalizadas chuvas que atingiram a capital —formadas pela aproximação de uma frente fria— perderam força nesta noite. Não há previsão de chuvas fortes no decorrer da noite e madrugada.

Corpo de Bombeiros recebeu 111 chamados para queda de árvores em São Paulo e região metropolitana até as 18h51. Todas as ocorrências sem vítimas.

Previsão para o final de semana

Sábado (21) deve ter tempo instável e chuvoso durante o dia, segundo o CGE. As instabilidades deverão ter intensidade moderada a forte, principalmente durante a tarde.

As temperaturas variam entre 20°C na madrugada e a máxima não deve superar os 25°C.

No domingo (22), a frente fria se afasta do litoral paulista, mas o vento predominante de sul/sudeste mantém o céu com muitas nuvens e umidade elevada. O risco de novos temporais diminui, com previsão apenas de pancadas isoladas de chuva entre o final da manhã e o início da tarde, porém com baixo risco de formação de alagamentos. As temperaturas devem registrar mínima de 20°C na madrugada e a máxima por volta dos 25°C no período da tarde.