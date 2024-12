Pousada atingida por destroços de acidente corre risco de desabar

A aeronave era pilotada pelo próprio Galeazzi, proprietário do avião. O governador do RS explicou que não havia uma lista com os nomes dos passageiros, por ser uma aeronave particular, mas foi possível ver quem entrou no avião analisando o vídeo do aeroporto de onde ele decolou.

Avião atingiu uma pousada da cidade turística e outros imóveis, e duas pessoas estão em estado grave. Leite declarou que pessoas que estavam no local (e não dentro do avião) foram socorridas, sendo que duas sofreram queimaduras mais graves. "Em princípio, os feridos estavam no café da pousada. Foram atingidos pelo foco de incêndio, outras por inalação da fumaça."

O governador evitou apresentar alguma explicação para o acidente. Ele disse que isso caberá à análise técnica dos órgãos competentes.

Outras 17 pessoas se feriram em terra após a queda do avião. Duas delas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente, e cinco das vítimas já foram liberadas. Segundo o governador gaúcho, as duas vítimas em estado mais grave são mulheres na faixa de 50 anos.