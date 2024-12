Cliente tenta invadir bar com carro após ser expulso em Pinheiros; veja

Um cliente jogou o carro contra a entrada de um bar onde ele estava na madrugada de domingo (22) em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O homem teria ficado irritado após ter sido expulso do estabelecimento.

O que aconteceu

Julinho, dono do estabelecimento, divulgou os vídeos da ação nas redes sociais. O motorista tenta invadir o bar, chamado Julinho Clube, avançando com o carro por ao menos duas vezes contra a entrada do local.

Segundo Julinho, o motorista estava molhando os músicos e muito alterado no bar e precisou ser colocado para fora do estabelecimento. Ele teria ficado revoltado com a situação tentou entrar no estabelecimento com o carro, danificando o portão e quebrando uma porta de vidro. Apesar do susto, ninguém se feriu na ação.