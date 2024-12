Teimosinha ativa vale para sorteio da Mega da Virada? Entenda as regras

O valor pago será o maior da história: R$ 600 milhões e pode aumentar conforme a demanda, segundo a Caixa.

A Mega da Virada não acumula. Caso não tenha acerto de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina - 5 acertos - e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até 17h (de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Como apostar na Mega da Virada

A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.