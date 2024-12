Feriados de 2025: veja o calendário com todas as datas nacionais

O ano de 2025 se aproxima e no calendário estão previstos 11 feriados nacionais. Destes, pelo menos seis, vão cair em dias úteis.

A primeira data de descanso será em janeiro, no primeiro dia do ano. O Carnaval, embora seja feriado no estado do Rio de Janeiro, não é um feriado em todo o território nacional.

Em 2024, o Dia de Zumbi e Consciência Negra foi comemorado pela primeira vez como um feriado nacional. A data já era considerada feriado em alguns estados e municípios, mas em 2023 o Congresso aprovou a lei estendendo para todo o país.