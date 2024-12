Família de vítima de queda de avião no AM faz vaquinha por translado

Familiares de Breno Braga Leite, 27, vítima do acidente aéreo em Manicoré (AM) iniciaram uma vaquinha online para pagar o translado do corpo até o Pará, que custa cerca de R$ 25 mil.

O que aconteceu?

Mãe de Breno, Ereni Braga Leite, disse ao UOL que pretende sepultar o corpo do filho em Tucumã (PA), onde a vítima nasceu. Como o translado aéreo custa cerca de R$ 25 mil reais, decidiram criar a vaquinha virtual para arrecadar fundos. "Estamos sem condições no momento. Não sabemos se vamos arrecadar um bom valor para juntar com o dinheiro que a família tem", disse Ana Carla Ramos, prima de Breno. Ela divulga o pedido de ajuda em suas redes sociais.



Família tentará arrecadar ao menos, R$ 15 mil. Com o valor, será possível sepultar o corpo de Breno em Itaituba (PA), onde ele morava. O local fica a 1.300 km de Tucumã. "Menino guerreiro, trabalhador, honesto, nunca me deu trabalho por nada", comenta a mãe de Breno.

Aeronave ficou desaparecida por cinco dias

Breno estava a bordo da aeronave que desapareceu na sexta-feira (20) e foi encontrada ontem (25). Ele era o único passageiro da aeronave. O piloto Rodrigo Boer Machado, 29, também morreu no acidente.